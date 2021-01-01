انطلاق العملية البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بكل الولايات

أعطى صباح اليوم السبت، كل من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش اشارة انطلاق العمليات البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بالمركب الشبابي والرياضي بسيدي حسين من ولاية تونس.

كما تحول الوزيران الى ولاية بنزرت وبالتحديد الى دار الشباب 15 اكتوبر حيث واكبا عملية اقبال الشباب على المشاركة في الاستفتاء.

هذا وانطلقت صباح اليوم العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية في دور الشباب بأربعة وعشرين ولاية ومساهمة 24 ميسر، على ان تتواصل الى حدود الرابع عشر من هذا الشهر، لتفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم الخامس عشر من شهر جانفي.

وستمكن هذه المنصة الوطنية التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والإنتخابي، والشأن الإقتصادي والمالي، والشأن الإجتماعي، والتنمية و الإ نتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي.

ووفقا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فإنه: للمشاركة برأيك، أدخل موقع البوابة www.e-istichara.tn وسجل عن طريق رقم سري خاص بك (صالح لمدة قصيرة) يصلك عبر إرسالية على هاتفك الشخصي، إثر طلب الخدمة

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