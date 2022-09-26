انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية

انطلقت الفترة الانتخابية التشريعية ليلة أمس الاحد 25 سبتمبر 2022 على الساعة صفر.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ سابق، انه يحجر خلال كامل الفترة الانتخابية الاشهار السياسي على معنى الفصول 3 (نقطة 10) و 57 و 154 من القانون الانتخابي.

كما يحجر بث ونشر نتائج سبر الاراء التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام طبقا للفصول 70 و 156 و 172 من القانون الانتخابي، و يمنع الاعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام او موزع صوتي او مركز نداء لفائدة مترشح او حزب سياسي عملا بالفصلين 58 و 152 من القانون الانتخابي.

و نتّهت الهيئة ان اي مخالفة للتحجيرات المشار اليها تعرّض مرتكبها للتتبعات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

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