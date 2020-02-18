انطلاق برنامج تقوية الطريق السيارة 1أ بقيمة تناهز 33 مليون دينار

أعطى صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، نور الدين السالمي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية مرفوقا بالولاة المعنيين، اشارة انطلاق مشروع تقوية شبكة الطرقات السيارة وتوسعة محولات على الطريق السيارة 1أ صفاقس _ قابس على مستوى محول مساكن الذي يموله الصندوق العربي الانماء الاقتصادي و الاجتماعي بقيمة تناهز 33م.د

واطلع الوزير على مختلف مكونات المشروع المتمثلة في تقوية جزء من الطريق السيارة بين النقطة الكلمترية 144و199وتوسعة ثلاث انصاف محولات وهي محول القلعة الكبرى في النقطة الكيلومترية 120 ومحول القلعة الصغرى في النقطة الكيلومترية 125 ومحول الكنايس في النقطة الكيلومترية 140 بالاضافة الى اصلاح طبقة السير و حواجز السلامة والعلامات العمودية.

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