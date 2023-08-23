انطلاق بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية يوم الاثنين 28 أوت 2023

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أن يوم الاثنين 28 أوت 2023، هو موعد انطلاق عملية بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2024/2023.

وأوضحت الشركة أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى، بالأساس، تتم من خلال 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.

كما ستخصّص الشركة أربع وكالات تجارية لتأمين عمليات البيع وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 و الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة.

وكذلك، الوكالة التجارية بمحطة « المرسى الشاطئ » والمركب الجامعي بمنوبة (المعهد العالي للتجارة).

وأشارت الشركة إلى أن شبابيك البيع بهذه الوكالات التجارية تعمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال من ايوم الإثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.

كما سيتم تخصيص شبّاك بمحطة الخط ت.ح.م « تونس البحرية » للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات.

ولفتت الشركة، إلى أنه، بالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ ذاته ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :

www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn

ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 .

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