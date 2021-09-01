انطلاق صرف المساعدات الاستثنائية بداية من اليوم

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، لكافّة العائلات المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة، أنه بإمكانها بداية من يوم غدٍ الاربعاء 01 سبتمبر 2021 سحب المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300د من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل العلامة الصفراء « 1021″.

كما ستصرف هذه المساعدات المالية الظرفيّة المقدّرة بـ 300د للمنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة والذين فتحوا حسابا افتراضيا على الرقم *1021*رقم بطاقة التعريف# على دفوعات وذلك بداية من يوم الجمعة 03 سبتمبر 2021 بعد تلقيهم إرساليّة قصيرة تتضمّن تأكيد انتفاعهم بالمساعدة وتاريخ صرفها وذلك حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الاكتظاظ والتوقّي من انتشار العدوى.

أمّا بالنسبة لبقيّة العائلات المعنيّة بالتسجيل على المنصّة الإلكترونية amen.social.tn والذين يستجيبون لمقاييس الحصول على هذه المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية فسيتم إعلامهم لاحقا بموعد صرفها وذلك بعد إجراء التقاطعات اللازمة.

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