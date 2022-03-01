انطلاق طائرة الخطوط التونسية باتجاه رومانيا لإجلاء التونسيين

اخر تحديث : 01/03/2022

طائرة الخطوط التونسية

أعلنت وزارة النّقل في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، أنه في إطار عمليات الإجلاء لأفراد جاليتنا بأوكرانيا التي أذن بها رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فقد انطلقت رحلة الخطوط التونسية عدد TU 2000 منذ قليل من مطار تونس قرطاج باتجاه مطار بوخارست وذلك لتأمين عمليّة إجلاء ما يفوق 200 تونسيا بواسطة طائرة كبيرة الحجم من نوع A330


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