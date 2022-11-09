انطلاق عمليات صيانة الجرارات البحرية

دخل الجرار البحري ابن نافع حيز الإستغلال بميناء سوسة وذلك إثر توفير قطاع الغيار اللازمة بعد أن تمّ الانطلاق منذ 21 أكتوبر 2022 في أشغال صيانة الجرارات البحرية والوحدات العائمة.

وقد شرع في تنفيذ برنامج استعادة جاهزية الوحدات العائمة و تحسين مستوى الخدمات المينائية حيث انطلقت عمليات التوقف الفني لكافة الوحدات العائمة بالنسبة للجرارات ابن خلدون و ابن المهري و ابن النعمان و ابن النافع وتمتد أشغال الصيانة مع الشركة المختصة بصفاقس على 255 يوما .

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم وضع برنامج إنجاز التوقفات الفنية لخمسة جرارات اخرى مع الشركة المختصة بمنزل بورقيبة، وتم الشروع في صيانة الجرار جومين يليه الجرارات سيفاكس، ورفراف، وتكابس، وابن رشد مع صيانة المصطبة العائمة لميناء حلق الوادي إضافة إلى ذلك فقد تم امضاء عقد اقتناء قطع الغيار اللازمة للمحركات الاساسية لست جرارات من نوع MAK

و يتواصل هدا البرنامج بفضل تظافر مجهودات كافة الأطراف و المصالح بالديوان.كما يراعي هذا البرنامج استمرارية خدمات الجر بجميع الموانىء وفقا لمعايير السلامة وبنفس التراتيب والإجراءات المعمول بها من قبل الديوان.

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