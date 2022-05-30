انطلاق عملية التسجيل بقائمة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج

أعلمت شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات المنشأة العمومية المكلفة من قبل الدولة بالناحية التنظيمية لموسم الحج في بلاغ لها، جميع الجاليات التونسية المقيمة في الخارج، أن عملية التسجيل لفائدتهم أو لمكفوليهم المقيمين في تونس أو خارجها بقائمة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج لموسم 1443 هـ/2022م .

ويتم ذلك وفقا للتراتيب التالية.

1. آجـــــــــال التسجيــل :

تنطلق عملية التسجيل بالممثليات بالخارج إبتداءا من يوم 27/05/2022 وتتواصل إلى غاية يوم 10/06/2022 بدخول الغاية.

2. شروط التسجيل :

يتم تسجيل الراغبين لآداء مناسك الحج وفق الشروط التالية :

- على ان لا يتجاوز سنه الـ 65 سنة بتاريخ 30 جوان 2022

- على ان يكون مستكملا للتلاقيح اللازمة ضد فيروس كورونا حسب وزارة الصّحة.

3. إجراءات التسجيل :

3-1 على مستوى الممثليات بالخارج:

• يتصل الكافل و المشار إليه في ما بعد بـ »المتكفل بالدفع » بمقر الممثلية التونسية مصحوبا بـبطاقة إقامته أو بطاقة الترسيم القنصلي و بنسخة من الصفحة الأولى لجواز سفره و بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاج و المشار إليه في ما بعد بـ »المكفول »،

• يتولى المتكفل بالدفع التسجيل بقائمة حج مكفولي التونسيين بالخارج حسب الأولوية و الإمكانية المتاحة و الحصول في المقابل على وثيقة حجز مبدئي تتم بمقتضاها عملية تنزيل معلوم الحج أو التحويل البنكي في إحدى الحسابات البنكية الجارية لشركة الخدمات الوطنية والإقامات.

• يتولى المتكفل بالدفع بعد الانتهاء من تحويل المبلغ الرجوع إلى الممثلية مصحوبا بوثيقة الخلاص ووثيقة الحجز المبدئي معرفة بالإمضاء لتأكيد ملفه و ذلك في أجل أقصاه 03 أيام من تاريخ صدور وثيقة الحجز المبدئي.

3-2 على مستوى شركة الخدمات الوطنية والإقامات:

• إثر تسديد معلوم الحجّ ، يتولى المتكفّل بالدّفع إعلام المكفول أو من ينوبه بوجوب الاتصال بصفة مباشرة بشركة الخدمات الوطنيّة والاقامات لإتمام بقية إجراءات السفر مصحوبا بالوثائق التالية:

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمكفول،

- نسخة من وثيقة الحجز المبدئي بعد تسلمها من المتكفل بالدفع،

- نسخة من وثيقة الخلاص البنكي بعد تسلمها من المتكفل بالدفع،

- أصل جواز سفر المكفول تتعدى مدة صلاحيته 03/01/2023 ويتضمن على الأقل على صفحتين شاغرتين،

- صورتين شمسيتين خلفيتهما بيضاء،

- وثيقة تثبت علاقة المحرم الشرعي بالنسبة للنساء دون 45 سنة،

- شهادة التلقيح covid -19

• يتولى المكفول القيام بإجراءات الفحص الطبي بعد تسليمه من قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات بوثيقة في الغرض و يقوم المكفول وجوبا بإعادة تسليمها لمصالح الشركة بعد القيام بالفحص الطبي،

4. معلــــوم الحــــج:

حددت تكلفة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج للفرد الواحد بغرفة :

- رباعية بـــ 8199 أورو،

- ثنائية بـــ 10536 أورو.

ويشتمل معلوم الحج على:

4-1 النقـــــــــــل :

• تذكرة السفر ذهابا و إيابا بالطائرة من محطة تونس قرطاج 2 إلى مطار جدة و من مطار المدينة إلى محطة تونس قرطاج 2.

• النقل البري بين المدينتين المقدستين وبالمشاعر ومن المطارات الى مقرات السكن،

4-2 السكـــــــــن:

• الإقامة بمكة المكرمة بالأبراج بنظام نصف الإقامة ( فطور الصباح + العشاء)، • الإقامة بالمدينة المنورة بفندق موفمبيك أنوار المدينة بنظام نصف الإقامة (فطور الصباح+ العشاء).

• الإقامة بالمشاعر المقدسة بمخيمات مكيفة (منى وعرفات)،

4-3 الإعاشـــــــــــة:

• حقيبة عرفات يومي 08 و 09 ذو الحجة،

• الإعاشة بمنى من يوم 10 إلى يوم 12 ذو الحجة بنظام البوفيه (فطور الصباح+الغداء+العشاء)

• الإعاشة بمنى يوم 13 ذو الحجة (فطور الصباح).

5 . كيفية دفع معلوم الحج :

يتولى المتكفل بالدفع تنزيل معلوم الحج أو التحويل البنكي بالعملة الأجنبية لفائدة شركة الخدمات الوطنيّة والإقامات ، في إحدى حساباتها البنكيّة الجارية التالية:

- (TFBANK Paris-République)Tunisian Foreign Bank Paris-Républic رقم FR 7643849000242111737570420

(TFBANK Marseille)Tunisian Foreign Bank Marseille -

7643849000122111734979924 FR رقم

- (BHBANK Internatioale ) espace Tunis imm K MONPLAISIR

TN 59 14207207101700690657

6 إجراءات العدول عن السفـــر :

في صورة العدول عن السفر :

1. يتولى المكفول تقديم مطلب كتابي يتضمن طلب إلغاء عملية التسجيل بقائمة حج مكفولي التونسيين بالخارج،

2. يتولى المتكفل بالدفع تقديم مطلب كتابي لاسترجاع في معلوم الخدمات المدفوعة بعنوان حج مكفولي التونسيين بالخارج، ويقع البت فيه وفقا للحالات التالية:

• في حال تمكنت الشركة من إعادة تسويق حزمة الخدمات لفائدة مكفول آخر، فإن مصالحها، تحتفظ بمبلغ أربعمائة دينار (400 دينار) بعنوان معلوم مصاريف الملف، وتمكّن المتكفل بالدفع من استرجاع بقية المبلغ المزنّل بحسابها.

• في حال عدم تمكن الشركة من إعادة تسويق حزمة الخدمات لفائدة مكفول آخر، فإن الشركة تحتفظ بكامل المبلغ الراجع لها باستثناء معلوم تذكرة السفر الجوي في صورة استرجاع الشركة لمعاليمها لدى الناقل الجوي.

7. توصيـــــــات عامـــــــة:

• يمكن لجميع الراغبين في التسجيل بحج مكفولي التونسيين بالخارج الإطلاع على الحصة المتبقية لكل ممثلية بالخارج من خلال موقع واب الشركة:www.snr-tunisie.com ،

• لا يجوز تنزيل معلوم الحج أو التحويل البنكي قبل الحصول على وثيقة الحجز المبدئي معرفة بالإمضاء من قبل الممثليات بالخارج ،

• يجب تنزيل معلوم الحج من قبل أشخاص طبيعيين دون سواهم،

• يجب احترام آجال الــ03 أيام عند تنزيل معلوم الحج ابتداء من تاريخ التسجيل بالقنصلية والحصول على وثيقة الحجز المبدئي،

• بالنسبة للراغبين في التعجّل إلى الفنادق قبل يوم 13 ذي الحجة فإن هذه العملية تتم على مسؤوليتهم وحسابهم الخاص من حيث التنقل والأكل وتستأنف عملية توزيع الوجبات بالفنادق بداية من عشاء يوم 13 ذي الحجة.

• فيما يتعلّق بالعودة المبكّرة إلى أرض الوطن، فإنه على الرّاغبين في ذلك التنسيق مباشرة مع شركة النقل الجوي مع تحمّل كافّة المعاليم الإضافيّة المترتّبة عن ذلك.

• يشترط قبل التحول للبقاع المقدسة الاستظهار بنتيجة التحليل (PCR) سلبي للكشف عن فيروس كورونا يتم القيام به 72 ساعة قبل السفر ، وفي حال عدم الاستظهار بنتيجة التحليل السلبية فإنه لا يرخص للمعني التحول للبقاع المقدسة كما أنه لا يمكنه في هذه الحالة المطالبة باسترجاع معاليم الحج.

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