انطلاق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإعدادية والثانوية

انطلقت، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الإعدادية (التعليم العام والتقني) والتعليم الثانوي بالنسبة للسنة الدراسية 2022-2023 ، على أن تتواصل إلى غاية 12 سبتمبر الجاري، وفق ما أعلنته وزارة التربية.

وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته في ظهر اليوم، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « فيسبوك » أنّه يتعيّن التسجيل عبر الموقع www.inscription.education.tn واستخلاص معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز #181*.

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