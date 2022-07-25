انطلاق عملية التصويت في الاستفتاء الدستوري

انطلقت مع تمام الساعة السادسة صباحا من اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، الموافق للذكرى 65 لعيد الجمهورية، عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.

وللتذكير فإن الاقتراع للاستفتاء بالداخل يجري اليوم الاثنين 25 جويلية 2022 (من الساعة 06:00 إلى الساعة 22:00) فيما يتواصل الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج في يومه الثالث اليوم الاثنين (من الساعة 8:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت البلد المضيف) .

يُشار إلى أن العدد الجملي للمسجلين لاستفتاء 25 جويلية، بلغ 9.278.541. ناخبا، بينهم 8.929.665 داخل تونس و348.876 بالخارج، وهُم يمثلون كل التونسيين الذين بلغوا سنّ التصويت أيّ 18 سنة والمتحصلين على بطاقة تعريف وطنية.

وقد خُصص 11614 مكتب اقتراع، و4834 مركز اقتراع، داخل البلاد وخارجها للاستفتاء، توّزعت على 11236 مكتب، و4536 مركزا بالداخل و378 مكتبا و298 مركز اقتراع بالخارج.

وستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء بداية من عشية يوم غدٍ الثلاثاء 26 جويلية.

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