انطلاق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الاثنين المُقبل

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع القسط الثاني من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2022/2023 بداية من يوم الاثنين 23 جانفي 2023.
وأوضحت الشركة أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى ستتم عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.
كما خصّصت الشركة خمس وكالات تجارية تابعة لها لتأمين عملية البيع وهي :
- الوكالة التجارية بحي الخضراء المحاذية لمحطة المترو.
- الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6
الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة
الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » خير الدين » بمنوبة
الوكالة التجارية « المرسى الشاطئ »
وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات دون انقطاع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة و من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال يوم السبت.
وبالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ ذاته ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقع الواب التالي :
ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 أو بالرقم الأخضر لشركة نقل تونس 80.100.345
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