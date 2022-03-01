انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة التونسية السعودية

استقبل وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » اليوم الثلاثاء 01 مارس 2022 بمقر الوزارة، الأمير « عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود » وزير الداخلية السعودي وبحضور السفير السعودي بتونس والوفد المرافق.

وقد تناول اللقاء عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين تونس والمملكة العربية السعودية والتعاون الثنائي القائم بين البلدين في المجال الأمني وسبل دعمه وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

كما أشرف وزيرا الداخلية التونسي والسعودي على أشغال اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين التي التأمت إثر مراسم الاستقبال بقاعة الإجتماعات بالوزارة وحضرها ثلة من القيادات الأمنية العليا بكل من البلدين.

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