انعقاد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي

انعقد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي يوم 18 نوفمبر 2021، تحت إشراف وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » وبحضور القيادات الأمنية المكوّنة لتركيبة هذا المجلس.

وتم التداول في النقاط التالية:

* تحسين الخدمات للمواطنين من ذلك التوصية بإعلامهم عبر الهاتف عند الانتهاء من إعداد وثائقهم المطلوبة.

* التقيد بالآجال في إعداد الوثائق والبطاقات المطلوبة من المواطن.

* سبل تحسين ظروف عمل الأمنيين من إعاشة وإقامة وغيرها.

* التعجيل بمشاريع إنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز السفر البيومتريين.

* الضغط على المصاريف وترشيد النفقات من خلال تقليص عدد الملحقين والمكلفين بمأمورية بديوان الوزير.

* تحسين قنوات التفاوض والتواصل مع النقابات الأمنية.

* العناية بعائلات الأمنيين المتوفين جراء فيروس كورونا.

* التأكيد على الاعتناء والإحاطة بالأمنيين المتقاعدين.

* البت في ملفات الإحالة على التقاعد الوجوبي.

كما تم، وفق بلاغ صادر عنة وزارة الداخلية، التأكيد على أهمية دورية أعمال هذا المجلس وإرساء تقاليد التشاور في أخذ القرار.

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