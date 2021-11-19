انعقاد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي

انعقد المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي يوم 18 نوفمبر 2021، تحت إشراف وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » وبحضور القيادات الأمنية المكوّنة لتركيبة هذا المجلس.
وتم التداول في النقاط التالية:
* تحسين الخدمات للمواطنين من ذلك التوصية بإعلامهم عبر الهاتف عند الانتهاء من إعداد وثائقهم المطلوبة.
* التقيد بالآجال في إعداد الوثائق والبطاقات المطلوبة من المواطن.
* سبل تحسين ظروف عمل الأمنيين من إعاشة وإقامة وغيرها.
* التعجيل بمشاريع إنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز السفر البيومتريين.
* الضغط على المصاريف وترشيد النفقات من خلال تقليص عدد الملحقين والمكلفين بمأمورية بديوان الوزير.
* تحسين قنوات التفاوض والتواصل مع النقابات الأمنية.
* العناية بعائلات الأمنيين المتوفين جراء فيروس كورونا.
* التأكيد على الاعتناء والإحاطة بالأمنيين المتقاعدين.
* البت في ملفات الإحالة على التقاعد الوجوبي.
كما تم، وفق بلاغ صادر عنة وزارة الداخلية، التأكيد على أهمية دورية أعمال هذا المجلس وإرساء تقاليد التشاور في أخذ القرار.
كلمات البحث :المجلس الأعلى;قوات الأمن الداخلي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.