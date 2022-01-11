انعقاد المجلس الأعلى لقوّات الأمن الدّاخلي

اخر تحديث : 11/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزارة الداخلية بلاغ

أشرف وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » على أشغال المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي الذي انعقد يوم الاثنين 10 جانفي 2022، بمقر الوزارة والذي تم خلاله تداول النقاط التالية:
- الوضع الأمني العام بالبلاد.
- مزيد إحكام التنسيق بين كل المتداخلين للتصدي للظاهرة الإرهابية.
- دورية الحملات الخاصة بتأمين المؤسسات التربوية ووسائل النقل.
- مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.
- تحسين ظروف عمل الأمنيين.
- البت في 06 ملفات إحالة على التقاعد الوجوبي.
كما تم التأكيد على أهمية دورية أعمال هذا المجلس وإرساء العمل التشاركي والمؤسساتي صلب وزارة الداخلية.


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