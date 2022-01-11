انعقاد المجلس الأعلى لقوّات الأمن الدّاخلي

أشرف وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » على أشغال المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي الذي انعقد يوم الاثنين 10 جانفي 2022، بمقر الوزارة والذي تم خلاله تداول النقاط التالية:

- الوضع الأمني العام بالبلاد.

- مزيد إحكام التنسيق بين كل المتداخلين للتصدي للظاهرة الإرهابية.

- دورية الحملات الخاصة بتأمين المؤسسات التربوية ووسائل النقل.

- مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

- تحسين ظروف عمل الأمنيين.

- البت في 06 ملفات إحالة على التقاعد الوجوبي.

كما تم التأكيد على أهمية دورية أعمال هذا المجلس وإرساء العمل التشاركي والمؤسساتي صلب وزارة الداخلية.

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