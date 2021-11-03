انفجار حي ابن سينا: الستاغ تكشف الأسباب

أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021، أن الفرق الفنية التابعة للشركة قد تحولت صحبة المصالح المختصة من الحماية المدنية إلى مكان حادثة الانفجار التي جدت بحي ابن سينا صباح اليوم ولمعرفة الأسباب وكشف ملابساتها.

ووفقا للمعطيات الأولية، فإن البناية المتكونة من ثلاث طوابق (طابق أرضي وطابقين أول وثاني) مزودة بعدادي كهرباء وغاز طبيعي (عداد للطابق الأرضي وعداد خاص بالطابق الأول).

وقد أثبتت المعاينات الأولية التي قامت بها مصالح الشركة رفقة خبير مختص في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي سلامة العدادين والشبكة الخارجية للكهرباء والغاز، في حين أبرزت المعاينات الأولية للشبكة الداخلية للغاز الطبيعي أن الحريف قام بربط الطابق الثاني للمبنى بهذه الشبكة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة.

كما أفادت الشركة في هذا الصدد أنه تم فتح تحقيق في الغرض لمزيد التحري في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وعبرت الشركة عن أسفها لهذا الحادث الأليم معبرة عن ألمها إزاء الوفيات التي انجرت عنه، ومؤكدة حرصها على أن لا تضع عدادات الغاز الطبيعي حيز الاستغلال إلا بعد قيام مصالحها المختصة بالفحص الفني والمعاينة اللازمة والقبول الفني للشبكة الداخلية للغاز التابعة للحريف.

كما دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة حرفائها إلى ضرورة مراقبة الشبكات وأنابيب الغاز الداخلية لمنازلهم وصيانتها كلما اقتضت الحاجة، وإعلام مصالح الشركة الراجعة إليهم بالنظر في صورة إدخال تحويرات على مستوى الشبكة الداخلية للغاز قصد التثبت من سلامتها ومراقبة مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها ومنع أية مخاطر للتسربات الغازية.

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