انفجار صهريج وقود: تونس تضع المستشفيات والأطقم الطبية المختصة على ذمة الليبيين

أعربت تونس عن تضامنها التام مع ليبيا، على إثر الانفجار الذي جد أمس بالجنوب الليبي لصهريج من الوقود وأسفر عن عديد الضحايا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أنه بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، فإن تونس تتابع عن كثب تداعيات هذا الحادث الأليم، وهي على اتصال مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء .

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