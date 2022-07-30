انفجار لغم في جبل الشعانبي يتسبب في بتر ساق حارس غابات

أعلن المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني في تصريحات صحفية اليوم السبت 30 جويلية 2022، أن حارس غابات تعرض صباح اليوم لانفجار لغم في جبل الشعانبي بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين

وأشار المتحدث إلى أن الحادث تسبب في بتر ساق حارس الغابات اليسرى، مبرزا أنه تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين وسيخضع لعملية جراحية استعجالية.

من جهتها، دعت وزارة الدفاع الوطني متساكني المناطق المحاذية للمرتفعات الغربية، إلى عدم الإقتراب أو دخول المناطق العسكرية المغلقة، واحترام علامات المنع المثبّتة بالمكان، وذلك حفاظا على أرواحهم من أي خطر.

وأبرزت الوزارة بأن لغما يدويّ الصنع مضادا للأشخاص انفجر صباح اليوم على حارسي غابات كانا يتنقلان، خارج أوقات عملهما، بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي بولاية القصرين.

كلمات البحث :الشعانبي;حارس غابات;لغم