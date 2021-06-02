انفجار معمل الإسفلت بقابس: أحكام بالسجن ضدّ 6 أشخاص وتعويضات مالية لأهالي الضحايا

أعلن مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداية بقابس القاضي أيمن بهلول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن المحكمة قضت في حق 5 متهمين في معمل الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس الذي جد فيه يوم 13 مارس 2021 انفجار هائل راح ضحيته 06 أشخاص، بالسجن مدة سنة وستة أشهر (06) من أجل جريمتي القتل عن غير قصد وإلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم اخذ الاحتياطات والاهمال والتقصير فيما قضت في حق المتهم السادس بسنة سجن مع النفاذ العاجل بخصوص جريمة القتل عن غير قصد.

ومن جهة أخرى، تم تغريم المتهمين لفائدة القائمين بالحق الشخصي أهالي ضحايا الانفجار بالتعويض مدنيا لفائدتهم بمبالغ مالية تراوحت بين 120 ألف دينار و360 الف دينار.

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