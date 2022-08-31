انقطاع التيار الكهربائي بمطار قرطاج: ديوان الطيران يُوضح

أكد ديوان الطيران المدني والمطارات في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن إنقطاعات التيار الكهربائي التي سجّلها مطار تونس قرطاج اليوم خارجة عن نطاقه.

وأشار الديوان إلى أن مدة الانقطاع لم تتجاوز 3 دقائق وثانيتين وأن هذا الإشكال لم يتسبب في أي اضطرابات تذكر على مستوى انتظام الرحلات الجوية .

وشدد الديوان على أن سلامة الملاحة الجوية تبقى من أوكد أولوياته حيث يتم تأمين تواصل تسيير جميع المعدّات والمرافق ذات الصلة بصفة عادية وبوسائل ذاتية حتى في صورة انقطاع الكهرباء من المزوّد.

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