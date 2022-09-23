انقطاع حركة المرور ببعض الطرقات

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه على إثر نزول كميات هامة من الأمطار ببعض ولايات الجمهورية سجل انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:

* الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى السرجة حاجب العيون الرابطة بين العلاء والسرجة بسبب فيضان وادي زرود ويمكن تحويل حركة المرور عبر الوطنية رقم 03 والوطنية رقم 12.

* الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى النحالة عين جلول الرابطة بين عين جلولة والنحالة بسبب فيضان وادي الغرايبية ويمكن تحويل حركة المرور عبر حفوز.

* الطريق الجهوية رقم 85 مستوى خنقة الزقالات سبيبة الرابطة بين حاجب العيون وسببة ولا يمكن تحويل حركة المرور.

* الطريق الجهوية رقم60مستوىالزوارين الدهماني الرابطة بين القصور والدهماني بسبب تراكم الأوحال ولا يمكن تحويل حركة المرور.

* الطريق الوطنية رقم 14 مستوى اللطايفة بئر على الرابطة بين صفاقس وقفصة بسبب فيضان وادي اللطافية ويمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 13.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري(الإدارة العامة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.960.448 -71.963.512 .

كما يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني193 .

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