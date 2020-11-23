انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات على خلفية التّقلبات الجوية

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين، عن انقطاع حركة المرور بعدد من الطّرقات إثر التّقلّبات الجوّيّة.

والطرقات التي شهدت انقطاعا في حركة المرور هي:

- الطّريق المعبّدة وغير المرقّمة الرّابطة بين منطقتي وادي الزّرقاء ووادي الزّيتون من ولاية باجة جرّاء انهيار جسر ترابي (مدخل منطقة وادي الزّيتون) ويمكن تحويل حركة المرور عبر منطقة قصر الشّيخ.

- الطّريق الجهويّة رقم 34 الرّابطة بين منطقتي مرناق ونعسان مستوى قاعة أفراح « هابي دايز » تراكم مياه الأمطار ويمكن تحويل حركة المرور عبر بومهل.

ودعت الإدارة العامّة للحرس الوطني أمام تواصل التّقلّبات الجويّة، مستعملي الطّريق إلى أخذ جميع الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة وعدم المجازفة بالمرور بالنّقاط الزّرقاء وأماكن تجمّع أو سيلان المياه الجارفة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

كما يمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الرّقم التّالي : 71.960.448 أو 71.962.512.

ويمكن أيضا الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني : 193

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