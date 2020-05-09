انقلاب شاحنة محملة بالأدوية بعين دراهم: وفاة السائق وإصابة مرافقه

أسفر انقلاب شاحنة محملة بالأدوية على مستوى أحد المنعرجات بمنطقة ببوش من معتمدية عين دراهم بولاية جندوبة صباح اليوم السبت، عن وفاة سائقها وإصابة مرافقه.

هذا ويعمل أعوان الحماية المدنية والإسعاف والأمن حاليا على محاولة إنقاذ مرافق سائق الشاحنة العالق تحت العربة وانتشال جثة السائق.

ووفقا لمصادر محلية، تعود أطوار الحادث إلى انحراف شاحنة محملة بالأدوية وعجز سائقها على السيطرة عليها ما أدى إلى سقوطها في منحدر جبلي بمنطقة ببوش .

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