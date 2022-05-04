انهاء مهام مسؤوليْن في وزارة الشؤون الثقافية

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر بداية من تاريخ 04 ماي 2022 ما يلي:
-انهاء مهام سليم الدرقاشي بصفة مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة
-تكليف خالد العازق بالاشراف على التسيير المؤقت للمركز الوطني للسينما والصورة خلفا لسليم الدرقاشي
-انهاء مهام محمد العمايري بصفة مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
-تكليف رمزي القرواشي بالاشراف على تسيير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة خلفا لمحمد العمايري
كلمات البحث :مسؤولين;مهام;وزارة الشؤون الثقافية
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