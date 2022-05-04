انهاء مهام مسؤوليْن في وزارة الشؤون الثقافية

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تعيين "ريم رويس" رئيسا لديوان وزير الشؤون الثقافية أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016، أنه تم تعيين "ريم ...

تعيينات جديدة صُلب وزارة الشؤون الثقافية أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أصدرته مساء الجمعة، أنه تمّ تعيين عدد من المسؤولين صلب ...

انهاء مهام "إبراهيم الدّباشي" كمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة اعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة،اليوم الجمعة في بيان لها، عن انهاء م ...