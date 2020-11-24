انهيار سقف منزل بباب الفلّة: المدير الجهوي للحماية بتونس يُوضّح

اخر تحديث : 24/11/2020

انهيار سقف منزل بباب الفلة

أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية تونس العميد رشاد السويسي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الثلاثاء، بأن تهاطل الأمطار كان سببا غير مباشر لانهيار سقف منزل في باب الفلّة، حيث امتلأ البئر بمياه الأمطار ما أدى إلى سقوطه وسقوط ما فوقه ووفاة امرأة وإصابة زوجها.
وبين المتحدث بأنه تم يوم أمس، طلب تعزيز من الوحدة المختصة للحماية المدنية وهي فرقة خاصة بالانهيارات وتدخلت على الساعة الثامنة والنصف صباحا وانتشلت جثة المرأة، كما أنقذت الزوج الذي تعرض إلى إصابات بليغة على مستوى الرأس والحوض وتم نقله إلى مستشفى شارل نيكول.
يُشار إلى أن الضحية تبلغ من العمر 39 عاما، فيما يبلغ زوجها المصاب 58 سنة.


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