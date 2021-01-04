ايقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة بداية من اليوم

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك اليوم الاثنين، أنه سيتم إيقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة اتصالات لمختلف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية

وأكد البلاغ بأن التمديد في الفترة الانتقالية المتعلقة بدخول خدمة منع اشتغال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المستوردة، والتي لم تخضع للإجراءات المعمول بها عند التوريد، الى غاية 31 جانفي 2021. وأشارت الى مواصلة تسجيل جميع هذه الاصناف من الاجهزة بصفة الية على منظومة « سجلني ».

ويندرج هذا القرار في اطار مزيد تنظيم قطاع توريد وتسويق الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية الحاملة لشريحة اتصالات بمختلف تفرعاته، وادخال تعديل على رزنامة استغلال مختلف الخدمات التي تسديها منظومة « سجلني ».

وطالبت الوزارة جميع موردي وتجار الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية باحترام الاجراءات والتراتيب القانونية المتعلقة بممارسة انشطتهم التجارية.

يذكر أن المنظومة الوطنية لتسجيل الاجهزة الجوالة في تونس « سجلني » تهدف الى التصدي لظاهرة بيع الهواتف الجوالة المهربة والمزيفة في السوق.

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