ايقاف راشد الغنوشي

تمّ مساء اليوم الاثنين، ايقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله من قبل فرقة أمنية بالتزامن مع رفع آذان المغرب.

من جهته، أكد مختار الجماعي، محامي الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن فريق الدفاع لا يملك اي معلومة عن سبب الإيقاف، معتبرا أن تزامن ايقاف الغنوشي مع ليلة 27 من رمضان، هي حركة استفزازية، خاصة وان منوبه لم يتخلف في اي مناسبة، عن اي جلسة او تحقيق تمت دعوته لها، وفق قوله.

وأكدت النهضة في بلاغ لها، أنه تم اقتياد الغنوشي إلى جهة غير معلومة، منددة بما اعتبرته تطورا خطيرا جدا ومطالبة بإطلاق سراحه فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.

كما دعت النهضة كل « الأحرار » إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين.

كلمات البحث :ايقاف;راشد الغنوشي