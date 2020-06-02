إتفاقية تعاون لاستغلال طائرات درون في تقصي فيروس كورونا

تمّ مساء اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية التوقيع على إتفاقية تعاون لإستغلال 4 طائرات دون طيار لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين، بين المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة والشركة الوطنية لحماية النباتات التابعة لوزارة الفلاحة وذلك بإشراف عبد اللطيف المكي وزير الصحة وأسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى إرساء علاقة شراكة بين الوزارتين لإستغلال طائرات الدرون والكاشفات الحرارية في دعم جهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال إجراء مسوحات على نطاق واسع لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين في محيط يتسع قطره إلى 7 كيلومترات.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرات مجهزة بمضخمات صوتية تمكن من تمرير رسائل تحسيسية للإلتزام بالإجراءات الوقائية من مخاطر وباء كورونا.

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