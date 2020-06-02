إتفاقية تعاون لاستغلال طائرات درون في تقصي فيروس كورونا

تمّ مساء اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية التوقيع على إتفاقية تعاون لإستغلال 4 طائرات دون طيار لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين، بين المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة والشركة الوطنية لحماية النباتات التابعة لوزارة الفلاحة وذلك بإشراف عبد اللطيف المكي وزير الصحة وأسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى إرساء علاقة شراكة بين الوزارتين لإستغلال طائرات الدرون والكاشفات الحرارية في دعم جهود وزارة الصحة في مجابهة جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال إجراء مسوحات على نطاق واسع لقيس درجات الحرارة لدى المواطنين في محيط يتسع قطره إلى 7 كيلومترات.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرات مجهزة بمضخمات صوتية تمكن من تمرير رسائل تحسيسية للإلتزام بالإجراءات الوقائية من مخاطر وباء كورونا.
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