إجراءات المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه

قررت الحكومة المرور إلى العمل بنسبة 75 بالمائة للوظيفة العمومية والتجارة والصناعة والخدمات والبناء وإلغاء نظام التناوب للمهن والحرف وتميكن المقاهي والمطاعم والمشارب من تقديم وجبات محمولة إنطلاقا من 26 ماي 2020، بالإضافة إلى عديد الإجراءات الأخرى.

وفيما يلي القرارات التي تمّ إتّخاذها على خلفيّة إجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا أمس الإربعاء 21 ماي 2020:

* إنطــــلاقا من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 :

- المرور إلى العمل بنسبة 75 % فيما يخصّ الوظيفة العمومية والصناعة والتجارة والخدمات والبناء

- إلغاء نظام التناوب بالنسبة للمهن والحرف

- تمكين المقاهي والمشارب وقاعات الشاي والمطاعم بمختلف أصنافها من تقديم وجبات محمولة (à emporter)

- إستئناف نشاط المحاضن ورياض الأطفال بنسبة إستقبال 50%

- إستئناف الدروس بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا (يوم 28 ماي 2020)

* إنطــــلاقا من يوم 04 جوان 2020 :

- فتح المساجد ودور العبادة

- فتح النزل والمقاهي والمطاعم السياحية بنسبة إستقبال 50 %

- إستئناف انشطة مراكز التكوين والمتاحف واروقة الفنون والمواقع الأثرية

- إستئناف تدريب النخبة الرياضية المعنية بالمسابقات

- إستئناف دروس طلبة التعليم العالي (08 جوان 2020)

- إستئناف النقل بين الجهات للطلبة ومهنيي التعليم العالي

* إنطلاقا من 14 جوان 2020 – ما بعد الحجر الصحي

-فتح دور السينما والمسارح بنسبة إستقبال 50%

- فتح المعارض والمؤتمرات وإستئناف الكل الأنشطة الرياضية والتكوينية والترفيهية.

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