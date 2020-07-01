إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، أنه بتاريخ 30 جوان 2020، تمّ إجراء 513 تحليلا مخبريا من بينها 18 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 70040.
وقد تم تسجيل 08 تحاليل إيجابية من بينها 01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في الحجر الصحي الإجباري، و07 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1175 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1038 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.
كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.