إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 1 جويلية 2020، أنه بتاريخ 30 جوان 2020، تمّ إجراء 513 تحليلا مخبريا من بينها 18 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 70040.

وقد تم تسجيل 08 تحاليل إيجابية من بينها 01 حالة إصابة جديدة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وهم موجودون في الحجر الصحي الإجباري، و07 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1175 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1038 حالة شفاء و50 حالة وفاة و87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بهم داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.



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