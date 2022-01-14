بأمر رئاسي: إنهاء تكليف سفير تونس بالبحرين

صدر بالرائد الرسمي الأخير للبلاد التونسية الأمر الرئاسي عدد 39 لسنة 2022 والمؤرخ في 10 جانفي 2022، والذي تقرر بمقتضاه إنهاء تكليف « كمال القيزاني » بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين.

وقد تم اعتماد كمال القيزاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين، في شهر مارس من العام الماضي.

وسبق للقيزاني أن شغل منصب مدير للأمن الوطني قبل أن يتم اقتراحه سفيرا لتونس في لاهاي، ثم استقرّ به المطاف إلى تمثيل تونس في مملكة البحرين.

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