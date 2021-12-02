بأمر رئاسي: 17 ديسمبر عيداً للثورة ويوم عطلة بدلاً عن 14 جانفي

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، إدراج نقطة اضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.

واعتبر الرئيس أن الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ثم تمّ احتواء الثورة في تلك الفترة حتى يتم إقصاء الشعب من التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها، مشددا في الآن ذاته على أن الوقت قد حان للنظر في مشروع الصلح الجزائي والشركات الوهمية.

وتطرّق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.

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