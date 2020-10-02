بأمر من سعيّد: دوريات عسكرية لمعاضدة الأمن في فرض تطبيق حظر الجولان

اخر تحديث : 02/10/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

جيش

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمر بتسيير دوريات عسكرية مشتركة إلى جانب قوات الأمن الداخلي، وذلك لفرض تطبيق حظر الجولان في المناطق التي أعلن فيها.

وللتذكير فقد تم إعلان حظر الجولان بولايتي سوسة والمنستير إثر الانتشار السريع الذي عرفته الجهتين لفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.


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