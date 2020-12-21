بأمر من سعيّد: نقل جريحيْ الحرس عن طريق الجو إلى المستشفى العسكري

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، أنه تمّ بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد تم نقل الجريحين من أبطال الحرس الوطني، عن طريق الجو، إلى المستشفى العسكري بتونس إثر إصابتهما جراء الحادث الذي جدّ صباح اليوم عندما كانا في مرافقة موكب وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالقصرين.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن الُمصابين محل متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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