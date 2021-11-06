بأوامر رئاسية: إنهاء مهام مديرين عاميين بوزارة المالية

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، 3 أوامر رئاسية يُنهي بموجبها رئيس الجمهورية مهام 2 مديرين عاميين ومكلف بمأمورية بوزارة المالية.

وقد تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 161 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021، إنهاء تكليف بثينة بن يغلان بمهام مديرة عامة لصندوق الودائع والأمانات ابتداء من 25 أوت 2021 .

كما تم بمقتضى أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 ، إنهاء تسمية سامي الزوبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، مدير عام الأداءات بوزارة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.

وتقرر بمقتضى أمر رئاسي عدد 163 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 ، إنهاء تسمية محمد وحادة مراقب عام للمالية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية ابتداء من 25 أوت 2021

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