بأوامر رئاسية: تعيين 5 مديرين عامين بوزارة الخارجية

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أوامر رئاسية تقضي بتعيين 5 مديرين عامين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للإشراف على دوائر إفريقيا والمنظمات الإقليمية الافريقية، والإدارة العامة للشوؤون القنصلية، والعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية، وأوروبا والاتحاد الأوروبي.

وقد تم بمقتضى هذه الأوامر:

-تكليف سامية إلهام عمار: وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي.

- تكليف جلال السنوسي: وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام لإفريقيا والمنظمات الإقليمية الإفريقية.

- تكليف ناصر الصيد: مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للشؤون القنصلية .

- تكليف أحمد بن الصغير: وزير مفوض، بمهام مدير عام للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية.

-تكليف خليل التازركي: مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط .

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