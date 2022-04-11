بئر الباي: القبض على مرتكب عملية نشل تسبّبت في وفاة فتاة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، أنه إثر مُباشرة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس يوم 10 أفريل 2022 البحث في قضيّة عدليّة موضوعها « القتل العمد مع سابقيّة القصد المسبوق بجريمة » التي جدّت على متن قطار الضاحية الجنوبية الهالكة فيها فتاة، تمكنت الفرقة المذكُورة فجر اليوم الاثنين 11 أفريل 2022 من إلقاء القبض على مُرتكبها (25 سنة).

وبالتحرّي معه إعترف بأنه تعمّد نشل الحقيبة اليدويّة التابعة للهالكة رغم سير القطار ممّا أدّى إلى سقوطها وتعرّضها للدّهس تحت عجلاته، وبعد علمه بهلاكها تحصّن بالفرار بمنزل أحد معارفه.

كما تمكنت الوحدات المذكورة من القبض على شخصين آخرين تعمّدا إخفاء المعني ومساعدته على الفرار.

وأذنت النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس بمراجعتها بالاحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث.

كلمات البحث :بئر الباي;نشل;وفاة