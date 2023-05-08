بئر بوعثمان بالمنستير: وزارة الفلاحة تًُصدرُ بلاغا

أصدرت وزارة الفلاحة اليوم بلاغ توضيحيا حول المعاينة الميدانية لبئر بوعثمان اثر جلسة عمل عُقدت بمقر ولاية المنستير حول البئر تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه رضا قبوج ووالي المنستير المنذر بن سيك علي، وبحضور المعتمد الأول والكاتب العام للولاية ورئيس إقليم الحرس الوطني والمدير الجهوي للحماية المدنية والسيدة المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية وممثلين عن الإدارة العامة للموارد المائية ووكالة التنقيب عن المياه والشركة التونسية للأنشطة البيترولية.

ووفق البلاغ خصصت الجلسة لتدارس طريق معالجة البئر العشوائية الكائنة ببوعثمان التي تسبّبت في خروج مياه إرتوازية بإرتفاع 15 مترا تقريبا وبدرجة ملوحة 5.5 غ/ل مع تواجد إنبعاثات غازية، حيث تبيّن اشتعال النيران بها بفعل فاعل يوم السبت 06 ماي 2023 ممّا استوجب تدخل أعوان الحماية المدانية لإخماد الحريق.

وقد أكّد كاتب الدولة للمياه أن موضوع بئر بوعثمان موضوع متابعة من قبل رئاسة الحكومة والسيد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، كما دعا الى ضرورة التعاطي مع الموضوع بمنهجية علمية ومدروسة. فيما أكّد ممثلو الشرّكة التّونسيّة للأنشطة البترولية أن الدراسات الجيوفيزيائية والزلزالية التي أنجزت بمنطقة الساحل (سوسة والمنستير) تؤكد وجود الغاز المتكون من الصخرة الأم من الأعماق حيث يوجد بحوض الساحل عديد من الفوالق التكتونية النشطة عبر الأزمان الجيولوجية مما أدى لتسرب غاز متكون من الصخرة الأم من الأعماق لتصل للسطح (على غرار بئر سيدي عبد الحميد بسوسة التي شهدت نفس الحالة)، كما أفاد أنه يتمّ حاليا تدخل مختصين في المجال لتشخيص الوضعيّة. واكدت الوزارة انه تمّ أخذ كل الإحتياطات لتأمين البئر وضمان سلامة المواطنين، وفق البلاغ.

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