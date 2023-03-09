باجة: حجز أجهزة لاسلكية وكمية من الخراطيش وآلات حادة

تمكنت يوم 08 مارس 2023، دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش و مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بباجة إثر مداهمة منزل أحد متساكني معتمدية تيبار من حجز عدد 03 إطلاقات عيار 12, عدد 05 آلات حادة و عدد 02 أجهزة لاسلكية.
وأذنت النيابة العمومية بإستشارتها لفرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بباجة بإتخاذ ما يتعين في شأن صاحب المنزل، وفق ما نشره المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني.
كلمات البحث :آلات حادة;أجهزة لاسلكية;باجة;خراطيش
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.