باجة: حجز 1270 كغ من البطاطا معدة للترويج خارج المسالك القانونية

تمكن فريق المراقبة المشترك بولاية باجة (تجارة وحرس وطني)، يوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، من حجز 1270 كغ من مادة البطاطا كانت محملة على متن شاحنة ومعدة للترويج خارج المسالك القانونية ودون أن يستظهر صاحب الشاحنة في شأنها ما يفيد مسكها أو نقلها.

وأعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها والمضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة.

كما تم توجيه الكميات المحجوزة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بمجاز الباب لبيعها وتأمين قيمتها المالية بخزينة الدولة مع استكمال بقية الإجراءات وفق التشاريع السارية.

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