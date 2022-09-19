باجة: رجة أرضية بقوة 3.7 درجات في مجاز الباب

اخر تحديث : 19/09/2022

رجة ارضية

سجلت مصالح رصد الزلازل، اليوم الاثنين، على الساعة 01 و07 دقائق، رجة ارضية بقوة 3.7 درجات على سلم ريشتر على مستوى 6 كلم جنوب شرق مجاز الباب من ولاية باجة.
وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، أن التحاليل الأولية قد حددت مركز الرجة بـ 36.60 درجة خط عرض وبـ9.64 درجة خط طول بالمنطقة المذكورة.
وأشار المعهد إلى رصد نحو 20 رجة ارضية من يوم 25 ماي الى حد اليوم، معتبرا أن هذه الرجة تعدّ من أعلى الرجات المسجلة خلال هذه الفترة.


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