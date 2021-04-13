باجة: غلق معتمدية تبرسق ومنع التنقل منها وإليها

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بولاية باجة اليوم الثلاثاء، تبعا لتزايد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بمعتمدية تبرسق و للحد من نسق تفشي العدوى التدابير التالية:

*غلق معتمدية تبرسق و منع التنقل من المعتمدية المذكورة و إليها بداية من يوم الثلاثاء 13 افريل 2021 إلى غاية اشعار آخر.

*منع كل التجمعات و الاحتفالات و التظاهرات مهما كان نوعها.

*التشديد في مراقبة الإلتزام بالبرتكول الصحي.

*غلق الحمامات و ميضات الجوامع.

*منع انتصاب الاسواق الاسبوعية.

*غلق رياض الأطفال و الكتاتيب.

*تكثيف حملات التقصي.

*فرض الإلتزام بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للمصابين.

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