باجة: غلق معتمدية تبرسق ومنع التنقل منها وإليها

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة بولاية باجة اليوم الثلاثاء، تبعا لتزايد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بمعتمدية تبرسق و للحد من نسق تفشي العدوى التدابير التالية:
*غلق معتمدية تبرسق و منع التنقل من المعتمدية المذكورة و إليها بداية من يوم الثلاثاء 13 افريل 2021 إلى غاية اشعار آخر.
*منع كل التجمعات و الاحتفالات و التظاهرات مهما كان نوعها.
*التشديد في مراقبة الإلتزام بالبرتكول الصحي.
*غلق الحمامات و ميضات الجوامع.
*منع انتصاب الاسواق الاسبوعية.
*غلق رياض الأطفال و الكتاتيب.
*تكثيف حملات التقصي.
*فرض الإلتزام بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للمصابين.
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