باجة: وزير أملاك الدّولة يُسلّم عاطلين عن العمل مقاسم فلاحية

أدى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق اليوم الاثنين 06 جوان 2022، زيارة عمل إلى ولاية باجة مرفوقا بوالي الجهة محسن معزّ الميلي، و كمال سعودي المعتمد الأول وعدد من إطارات الوزارة والاطارات الجهوية والمحلية.

وتولى وزير أملاك الدولة بالمناسبة تحويز مجموعة من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم بمقاسم فلاحية على مساحة حوالي 400 هكتارٍ موزعة على عدة معتمديات من ولاية باجة، إضافة إلى تسليم عقود تمليك في إطار تسوية الوضعيات العقارية القديمة وفق الأمر عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 07 جوان 2018، وعقود تمليك لعقارات دولية فلاحية وفق الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية اعادة توظيف العقارات الدولية الفلاحية وتشغيل الشباب وادخالها في الدورة الاقتصادية خاصة من خلال العمل على تيسير الإجراءات بالنسبة للشباب من جهة التكوين والتمويل.

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