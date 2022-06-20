باجة: 3 معتمديات ذات مستوى إنذار «مرتفع جدا» للإصابة بكورونا

صنفت الإدارة الجهوية للصحة بباجة معتمديات « عمدون » و »تيبار » و »مجاز الباب » في مستوى الانذار « المرتفع جدا » لخطر الاصابة بفيروس « كورونا » المستجد.

كما صنفت معتمديات تستور وقبلاط ونفزة وباجة في مستوى الانذار « المرتفع »، ومعتمدية تبرسق في مستوى الانذار « المتوسط » وبقيت الولاية ككل في مستوى الانذار « المرتفع » بوجود 298 اصابة اي بنسبة 96,90 حالة مجمعة لكل 100 الف ساكن.

وسجلت اخر الاسبوع (يومي 18 و19 جوان) 52 اصابة جديدة بالفيروس بنسبة تحاليل ايجابية فاقت الـ51 بالمائة من جملة 102 عينة تم تحليلها لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة الى 26547 اصابة من جملة 70330 تحليلا تم القيام بها.

وارتفعت نسب أشغال الاسرة بمرضي « كوفيد 19″ خلال اخر الاسبوع الى 12,48 بالمائة مقارنة بمعدل 5 بالمائة خلال الاسبوع المنقضي فى حين لم تسجل وفيات جديدة جراء الاصابة بالفيروس.

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