الدفاع: سيتم اليوم فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة أكسيلوا

أصدرت وزارة الدفاع اليوم الخميس، بلاغا عن آخر المستجدات المتعلّقة بعملية التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري إثر غرق الباخرة التجاريّة أكسيلوا بخليج ڨابس.

وكشفت الوزارة أنه تم إلى حدود هذا اليوم 21 أفريل الجاري بالتعاون بين جيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية خاصّة تعمل في المجال البحري والباخرة العسكرية الإيطالية:

– الإنتهاء من عملية تصوير مدقق لجميع مقرات السفينة الغارقة وشبكة ضخ المحروقات تحضيرا لعملية الشفط.

– غلق جميع منافذ التسربات الطفيفة التي تم رصدها خلال عمليات الغوص الأولى.

– تركيز علامة ضوئية لتأشير منطقة الغرق ضمانا لسلامة الملاحة.

– الإنتهاء من وضع مخطط التدخل لشفط كمية الغازوال.

– التنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط .

– تركيز المعدات المزمع استعمالها في عملية شفط المحروقات من داخل الباخرة عن طريق وحدات تابعة لجيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ والباخرة العسكرية الإيطالية وشركات تونسية خاصة تعمل في المجال البحري.

وسيتم اليوم فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة المذكورة لتحديد الكمية الجملية للغازوال المحتجز قصد إعداد الحاويات التي سيتم إستغلالها في عملية تفريغ المحروقات.

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