باخرة عسكرية فرنسية محملة بالأكسجين تحلّ بميناء رادس

حلت، عصر اليوم الخميس 22 جويلية 2021 بميناء رادس، باخرة عسكرية فرنسية محملة بكمية من مادة الأكسجين ممنوحة من الجمهورية الفرنسية لبلادنا في إطار معاضدة جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقد تم تسلم هذه الشحنة من الأكسجين بحضور نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وجون باتيست لوموان، كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونيّة، أندري باران، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس.

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