باستثناء من استكملوا التلقيح: حجر صحي إجباري بـ10 أيام لكل الوافدين على تونس

قررت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، إلزام جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، بالاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية.

ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.

كلمات البحث :تلقيح;تونس;حجر صحي إجباري;وافدين