مجلس الوزراء يُصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء باستعمال تقنيات التواصل عن بعد نظرا للظرفية الصحية التي تمرّ بها البلاد.

واستمع رئيس الحكومة هشام مشيشي في مستهلّ أشغال المجلس إلى عرض حول التوازنات المالية لسنة 2020 كما تم تقديم بيان حول مستجدّات الوضع الصحي.

وبعد التداول صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية:

مشاريع القوانين:

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

مشاريع الأوامر الحكومية:

مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنسيق الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها.

مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سليانة (معتمدية الروحية).

مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة ببن قردان من ولاية مدنين لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات صفاقس وزغوان وبنزرت وقفصة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي توزر والمهدية عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.

مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها.

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