باعتمادات قدرها 700 مليون: إطلاق برنامج لتمتيع الأطفال ذوي طيف التّوحّد بخدمات الطفولة الدامجة

تولّت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى، ورئيسة الجمعيّة التّونسيّة للطّبّ النّفسي للأطفال والمراهقين أحلام بالحاج، صباح اليوم الثّلاثاء 14 جوان 2022، بمقرّ الوزارة، إمضاء اتّفاقيّة شراكة في مجال تكريس حق الأطفال ذوي طيف التوحد في التمتع بخدمات وبرامج الطفولة المبكرة الدامجة.

وأكدت الوزيرة أن إمضاء هذه الاتّفاقيّة هي الخطوة الأولى من إطلاق البرنامج النموذجي الجديد « دمج الأطفال ذوي طيف التوحد ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة » الرامي إلى تأكيد الدور الاجتماعي للدولة من خلال تفعيل حق هذه الفئات في الالتحاق بخدمات وبرامج الطفولة المبكرة الدامجة وذات الجودة في مؤسسات تضمن الظروف الملائمة من فضاءات مهيأة وإطار تربوي مختص باعتمادات 700 ألف دينار.

وأفادت موسي، في السياق ذاته، أنّ هذا البرنامج الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة يستهدف 300 طفل في سن 3 و4 و5 سنوات لمدة سنتين متتاليتين من خلال تكفل الدولة بخلاص معاليم التربية ما قبل المدرسية للأطفال المصابين بطيف التوحد والمساعدة على إدماجهم عبر تحويل منح للمؤسسات المشاركة ضمن البرنامج قيمتها 200د لكل طفل شهريا تتوزّع بين 100د لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100 د لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطفل وبصفة شهرية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنّ هذه الاتّفاقيّة تهدف بالأساس إلى تكريس حقّ الأطفال ذوي طيف التّوحّد في التّمتّع بخدمات وبرامج الطّفولة المبكّرة الدّامجة، مبيّنة أنه تم اعتمادها في إطار مقاربة شموليّة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّات هذه الفئة من الأطفال واحتياجات أسرهم وتضمن لهم شروط الدّمج الفعلي بالمؤسّسات المذكورة.

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