باكالوريا 2022 : قائمة المتفوقين

نشرت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، نتائج الدورة الرئيسية لإمتحان باكالوريا 2022 وقائمة المتفوقين على المستوى الوطني.

وفيما يلي أفضل المعدلات في كل شعبة:

-الرياضيات: محمد عزيز عيساوي 19.96 من المعهد النموذجي بأريانة

- الآداب: وفاق بن حمودة 18.37 من معهد نهج الباشا

- العلوم التجريبية: فرح المثلوثي 19.39 من معهد بورقيبة النمودجي

- الإقتصاد والتصرف: أمير بن خضر 18.20 من معهد حي الأمل قابس

- العلوم التقنية: ضياء الدين الشيحي 19.54 المعهد النموذجي تونس ورامي بوهاشم كذلك 19.54 من المعهد النموذجي أريانة

- العلوم الإعلامية: رانية الرباعي معهد نهج العطارين أريانة 18.89

- الرياضة: ندى بيروتي 18.02 معهد اللخمي صفاقس



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