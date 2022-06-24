باكالوريا 2022 : قائمة المتفوقين

نشرت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، نتائج الدورة الرئيسية لإمتحان باكالوريا 2022 وقائمة المتفوقين على المستوى الوطني.
وفيما يلي أفضل المعدلات في كل شعبة:
-الرياضيات: محمد عزيز عيساوي 19.96 من المعهد النموذجي بأريانة
- الآداب: وفاق بن حمودة 18.37 من معهد نهج الباشا
- العلوم التجريبية: فرح المثلوثي 19.39 من معهد بورقيبة النمودجي
- الإقتصاد والتصرف: أمير بن خضر 18.20 من معهد حي الأمل قابس
- العلوم التقنية: ضياء الدين الشيحي 19.54 المعهد النموذجي تونس ورامي بوهاشم كذلك 19.54 من المعهد النموذجي أريانة
- العلوم الإعلامية: رانية الرباعي معهد نهج العطارين أريانة 18.89
- الرياضة: ندى بيروتي 18.02 معهد اللخمي صفاقس
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