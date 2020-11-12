بالاتفاق مع تونس: إيطاليا تضع طائرات وسفن للإنذار المبكر عند رصد قوارب للهجرة

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي في تصريحات لصحيفة إل جورنالي يوم أمس الأربعاء، أنّه تم التوصل لاتفاق مع تونس لمنع قوارب المهاجرين من الوصول إلى إيطاليا.

وينص الاتفاق على أن تضع إيطاليا طائرات وسفن، خارج المجال الجوي والبحري لتونس، للإنذار المبكر والتحذير عند رصد انطلاق قارب ما ووقفه فورًا، حيث أكدت المسؤولة الإيطالية على أن تونس بلد آمن، يكاد لا يطلب مواطنوه اللجوء أبداً، على حد تعبيرها.

وشددت لامورجيزي على ضرورة إنشاء قنوات هجرة نظامية، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة لمن يأتون للعمل، مبينة بأن بلادها مرت بلحظات صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها تونس.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية إن في إيطاليا حاليًا هناك 1425 شخصا في مراكز إعادة المهاجرين، لكن هناك حوالي 600 محلًا فعليًا لأن كثيرا من المهاجرين يدمرون المراكز عمدًا لجعلها غير قابلة للاستخدام، حسب قولها.

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